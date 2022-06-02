ماشكوفك الاتحاد الأوروبي أصبح مستعمرة للولايات المتحدة

موسكو-سانا

رأى السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية غريغوري ماشكوف أن الاتحاد الأوروبي أصبح مستعمرة للولايات المتحدة فهو يتلقى التعليمات منها.

ونقلت روسيا اليوم عن ماشكوف قوله في كلمة خلال اجتماع لجنة مجلس الأمن الدولي لمراجعة تنفيذ القرار1540 خلال تطرق عدد من المندوبين إلى الأزمة الأوكرانية: “لقد فقدت أوروبا وجهها حتى أصبحت مستعمرة أمريكية وتتلقى كل التعليمات من واشنطن والآن حان دورنا فهم يريدون أن يجعلونا عبيداً” مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنشئ نظاماً استعمارياً جديداً.

وأضاف ماشكوف أنه وعلى مدى ثلاثين عاماً عملت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الاقتراب بهدوء من حدود روسيا دون خجل أو أي شعور بالحرج بما يتناسب مع هيكل الهيمنة الأمريكية على العالم إلى أن أصبح الأمر لايطاق.

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