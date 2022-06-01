تراجع الأسهم الأوروبية

بروكسل-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بفعل ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتباطؤ نشاط المصانع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” ما أثار المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم القياسي.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض واحدا بالمئة كما نزل المؤشر فاينانشال تايمز واحداً بالمئة والمؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة.

وهبط سهم دي دبليو اس ذراع دويتشه بنك لإدارة الأصول 6.2 بالمئة بينما ارتفع سهم شركة مارتينز البريطانية نحو 20 بالمئة.

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