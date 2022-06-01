SCS-NET

ارتفاع أسعار الذهب

2022-06-01

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من مخاوف زيادة معدلات التضخم.

وذكرت رويترز أن “الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1842.83 دولاراً للأوقية بعد أن هبط إلى 1827.80 دولاراً في وقت سابق من الجلسة مسجلاً أدنى مستوياته منذ 19 الشهر الماضي.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1846.50 دولاراً للأوقية وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة الفوري 1.1 بالمئة إلى 21.76 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 989.34 دولاراً وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2009.93 دولارات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

هبوط أسعار الذهب

لندن-سانا هبطت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة اليوم متراجعة عن خمس جلسات متتالية من المكاسب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved