ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من مخاوف زيادة معدلات التضخم.

وذكرت رويترز أن “الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1842.83 دولاراً للأوقية بعد أن هبط إلى 1827.80 دولاراً في وقت سابق من الجلسة مسجلاً أدنى مستوياته منذ 19 الشهر الماضي.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1846.50 دولاراً للأوقية وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة الفوري 1.1 بالمئة إلى 21.76 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 989.34 دولاراً وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2009.93 دولارات.

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