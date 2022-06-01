تنظيم 75 ضبطاً تموينياً وإغلاق 9 فعاليات تجارية في طرطوس

طرطوس-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس 75 ضبطاً تموينياً كما تم إغلاق تسع فعاليات تجارية مخالفة الأيام الثالثة الماضية.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشار شدود في تصريح لسانا أن الضبوط طالت 11 فرناً في مناطق صافيتا وبانياس والشيخ بدر وبرمانة المشايخ وقرى خربة المعزة وكرتو والرقمة بمخالفات نقص وزن ربطات الخبز وإنتاج خبز سيئ ومخالفة نقل الخبز التمويني وبعض المعتمدين لبيع مادة الخبز بمخالفات الامتناع عن البيع وتقاضي سعر زائد.

وشملت الضبوط أيضاً ضبط صهريج توزيع مازوت بمخالفة الغش في كيل المضخة ومحلات لبيع المواد الغذائية في طرطوس وصافيتا بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية ولا تحمل بطاقة مواصفات.

وتنوعت الضبوط حسب شدود بين محل لبيع الأجبان والألبان بمخالفة عدم وجود بطاقة مواصفات على عبوات اللبن ومخالفة تقاضي أجور بدل خدمات زائد لحصاد القمح وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة عدم تقديم بيان تكلفة وضبطين بمخالفة البيع بسعر زائد لمطاعم الشاورما.

وذكر شدود أنه تم أيضاً تنظيم ضبوط بحق معمل لإنتاج الأكياس بمخالفة عدم تقديم بيان تكلفة بمنتجاته ومؤسسة تجارية بمخالفة حيازة وبيع مادة مزدوجة الصلاحية إلى جانب سيارة توزيع تجهيزات كهربائية بمخالفة تحرير فواتير غير نظامية كما تم تنظيم ضبطين بمخالفة عدم ذكر الوزن ووجود بطاقة المواصفات على شكل لصاقة قابلة للإزالة.

ولفت إلى أنه تم إغلاق 16 فعاليات تجارية بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية والمتاجرة بها وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة شروط حفظ المادة وتخزينها وحيازة فواتير شراء غير نظامية وعدم تقديم بيان تكلفة والبيع بسعر زائد وتحرير فواتير غير نظامية وعدد من الضبوط الأخرى بالمحافظة بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء وضبوط عينات غذائية و مخالفات عدم الإعلان عن أسعار الفروج والفواكه.

هيبه سليمان

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