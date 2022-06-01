إخماد حريق بأراض زراعية بقرية اسطامو بريف القرداحة

اللاذقية-سانا

أخمد عناصر الحراج في مديرية زراعة اللاذقية اليوم حريقاً نشب في أراض زراعية بقرية اسطامو بريف القرداحة أتى على حوالي 6 دونمات قبل أن يمتد لأراض متاخمة مزروعة بالقمح.

وبين مدير الحراج المهندس جابر صقور أن فرق الاطفاء التي ضمت 3 إطفائيات وصهريج تغذية وجراراً مع مقطورة إضافة إلى فرقة إطفاء قلعة المهالبة تمكنت من تطويق النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد إلى أراض زراعية متاخمة من عشرات الدونمات مزروعة بالقمح.

ولفت صقور إلى أن المساحة المتضررة جراء الحريق بلغت حوالي 6 دونمات من الأعشاب والديس والقصب واشجار الحمضيات.

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