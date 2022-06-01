قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الفلسطينيين شمال قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام منازل الفلسطينيين في منطقة النعايمة شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعة أراضيهم وعلى الصيادين في البحر وتستولي على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع منذ سنوات.

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