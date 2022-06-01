SCS-NET

بدء حصاد وتسويق محصول القمح في مناطق ريف إدلب المحرر

2022-06-01

إدلب-سانا

بدأ مزارعو ريف إدلب المحرر عمليات حصاد القمح وتسليم محصولهم لمراكز تسويق فرع المؤسسة السورية للحبوب بالمحافظة.

أحمد كرابيج عضو المكتب التنفيذي في محافظة إدلب بين لمراسل سانا أنه تمت زراعة 20000 هكتار من القمح البعل والمروي بالمحافظة ونتيجة للعوامل الجوية وظروف الجفاف خرجت مساحة قدرها 10000 هكتار من القمح البعل عن دائرة الإنتاج.

وأوضح أنه في إطار دعم المنتجين والفلاحين خصصت المحافظة ليتري مازوت لكل دونم في عمليات الحصاد بالسعر المدعوم وليترين بالسعر التجاري ومثلهما مكافأة مقابل كل 1 طن يتم تسليمها لمراكز المؤسسة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

حصاد محصول القمح في مناطق ريف إدلب المحرر

تصوير: وسام حمود

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved