بدء حصاد وتسويق محصول القمح في مناطق ريف إدلب المحرر

إدلب-سانا

بدأ مزارعو ريف إدلب المحرر عمليات حصاد القمح وتسليم محصولهم لمراكز تسويق فرع المؤسسة السورية للحبوب بالمحافظة.

أحمد كرابيج عضو المكتب التنفيذي في محافظة إدلب بين لمراسل سانا أنه تمت زراعة 20000 هكتار من القمح البعل والمروي بالمحافظة ونتيجة للعوامل الجوية وظروف الجفاف خرجت مساحة قدرها 10000 هكتار من القمح البعل عن دائرة الإنتاج.

وأوضح أنه في إطار دعم المنتجين والفلاحين خصصت المحافظة ليتري مازوت لكل دونم في عمليات الحصاد بالسعر المدعوم وليترين بالسعر التجاري ومثلهما مكافأة مقابل كل 1 طن يتم تسليمها لمراكز المؤسسة.

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