جمهور دار الأسد على موعد مع مزيج موسيقي سوري أرجنتيني أرميني مساء غد

دمشق-سانا

تستضيف دار الأسد للثقافة والفنون يوم غد أمسية غنائية بتعدد موسيقييها من سورية والأرجنتين وأرمينيا والتي تأتي بالتعاون مع سفارة جمهورية الأرجنتين بدمشق وشركة أجنحة الشام للطيران ليعزفوا أعمال المؤلف الأرجنتيني “آستور بياتزولا” على خشبة مسرح الأوبرا بدمشق.

ويشارك في الأمسية إضافة إلى الموسيقيين السوريين الاحترافيين المغنية الأرجنتينية “مارييل دوبوتيت” وعازف آلة الباندونيون ولتر ريوس وفرقة كادانس بقيادة عازف البيانو أرمان بابكهنيان لتكون الباندونيون نجمة الأمسية وهي آلة موسيقية خاصة بجنوب أميركا حيث استطاع المؤلف بياتزولا تحقيق شهرة عالمية لها من خلال أعماله.

وعشية الأمسية نظمت دار الأسد مؤتمراً صحفياً أكد من خلاله مدير الدار المايسترو أندريه معلولي أن المؤلف بياتزولا ترك إرثاً كبيراً للعالم بأسره لافتاً إلى أن ما يميز الأمسية هو تنوعها وتضافر الجهود فيها لتقديم عمل يليق بالجمهور السوري وهي التجربة الثانية مع الأرجنتين بعد فعاليات أسبوع السينما الأرجنتينية الذي أقيم العام الماضي.

ورداً على سؤال لوكالة سانا حول أهمية هذه الفعاليات في تبادل الخبرات والثقافات على مستوى البلدين أوضح المايسترو معلولي أن للموسيقا عدة مدارس على مستوى العالم وتتعلق كل واحدة منها بطبيعة البلدان وشعوبها وأن تبادل هذه الثقافات يمكن الموسيقي من صقل تجربته وإغنائها.

بدوره أوضح سفير الأرجنتين سبيستيان زافالا أن ما يميز الأرجنتين غنى ثقافتها والحفل يعكس النتاج الثقافي الذي تختزنه بلاده مؤكداً أهمية الموسيقا في جمع ثقافات الشعوب لترميم ما يتعرض له العالم من حروب وأمراض.

بدوره أشار مدير تطوير الأعمال والعلاقات بأجنحة الشام أسامة ساطع إلى أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة بدعوة الفرقتين الأرجنتينية والأرمينية لإحياء الأمسية فرصة للاطلاع على ثقافات الشعوب.

قائد الفرقة السيمفونية الوطنية السورية المايسترو ميساك باغبودريان أوضح أنه وضع هدف الاعتماد على الموسيقيين السوريين الشباب لتعريفهم بنوع جديد من الأنماط الموسيقية ودراسة تفاصيل الموسيقا الجديدة التي سيعزفونها.

بدوره أوضح الموسيقي بابكهنيان أن التعاون مع الفرقة الأرجنتينية بدأ منذ عام 2009 من خلال إقامة مشاريع موسيقية وفعاليات عديدة في أرمينيا والولايات المتحدة والأرجنتين لينتقلوا بأمسيتهم في دمشق إلى مستوى آخر من التعاون معرباً عن أمله بأن تحظى أمسية يوم غد بقبول الجمهور السوري.

أماني فروج ورشا ابراهيم

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