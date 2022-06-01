إصابات جدري القردة تتجاوز المئة في البرتغال

لشبونة-سانا

أعلنت وزارة الصحة البرتغالية تسجيل 19 إصابة جديدة بجدري القردة ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة المسجلة إلى 119 إصابة في بلد يمثل إحدى البؤر الرئيسية للانتشار الحالي للمرض.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن “جميع الحالات المؤكدة للمرض الفيروسي الخفيف ظهرت لدى رجال تقل أعمار معظمهم عن 40 عاما” مضيفة إن “الحالات لا تزال قيد المتابعة لكن جميع المصابين في حالة مستقرة ولم ينقل أي منهم إلى المستشفيات”.

وتوجد معظم حالات جدري القردة في البرتغال وإسبانيا المجاورة إضافة إلى بريطانيا وهي خارج مناطق غرب ووسط إفريقيا التي يتوطن فيها المرض.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency