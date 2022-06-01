سفير موسكو لدى بكين: الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أثبتت قوتها

بكين-سانا

أكد سفير روسيا لدى الصين أندريه دينيسوف اليوم أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أثبتت قوتها.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن دينيسوف قوله في كلمة ألقاها أمام مؤتمر دولي عبر الفيديو: إنه “بإمكاننا رؤية موجة غير مسبوقة من الهستيريا المعادية لروسيا وسط الأزمة بأوكرانيا حيث أن واشنطن والدول التابعة لها ليست مستعدة فقط لشن حربها على روسيا حتى آخر أوكراني يقف بل إنها وكما يقول الصينيون “ترفع الحجارة فقط لتقع على أقدامها” من خلال فرض عقوبات كاسحة ألحقت الضرر باقتصاداتهم ومواطنيهم”.

وأضاف إن “ضغوطاً خارجية هائلة تمارس على الصين وبغطرسة أيضاً حيث يبدو أن أولئك الذين يمارسون الضغط ينسون أنهم كانوا يتعاملون مع قوة عظمى تقرر الحقائق المعاصرة”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسى إيغور مورغولوف أكد في وقت سابق اليوم في ذلك المؤتمر أن المحاولات الغربية للإساءة للعلاقات الروسية الصينية محكوم عليها بالفشل لافتاً إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين تظل ثابتة ومميزة.

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