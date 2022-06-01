غداً… انطلاق المعرض الدولي الثاني للشحن والتخليص الجمركي (كارغوسير)

دمشق-سانا

تنطلق غداً فعاليات المعرض الدولي الثاني للشحن والتخليص الجمركي بنسخته الثانية والذي تنظمه شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة النقل والجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

مدير عام الشركة المنظمة أنس ظبيان بين أن المعرض الذي يستمر أربعة أيام يضم عشرات شركات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية إضافة إلى التوكيلات البحرية والتغليف والتخزين والمحلية والدولية.

وكشف ظبيان عن مشاركة واسعة من قبل شركات ورجال الأعمال من الدول الشقيقة والصديقة هذا العام عبر وفود من لبنان والأردن والعراق وإيران لافتاً إلى أهمية المعرض كونه نقطة التقاء مهمة بين الشركات المحلية والشركات الدولية ومنصة لتوقيع العقود والاتفاقيات بين المشاركين كما أنه فرصة للتعرف على الفرص في الأسواق الدولية والتعرف على وضع السوق المحلية.

ويأتي المعرض استمراراً لإطلاق النسخة الأولى منه العام الماضي بمشاركة وفود عربية ودولية.

غصوب عبود

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