قرغيزستان تعلق تصدير السكر لمدة ستة أشهر

بشكيك-سانا

أعلنت سلطات قرغيزستان اليوم وقف تصدير السكر للأشهر الستة المقبلة جراء نقص هذه المادة وارتفاع أسعارها وسط أزمة زراعية عالمية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حكومة قرغيزستان قولها في بيان: إنها اتخذت هذا الإجراء للحد من إمكانية تصدير كميات كبيرة من السكر وبالتالي ضمان الأمن الغذائي واحتواء الأسعار.

وكانت كازاخستان المجاورة لقرغيزستان اتخذت في وقت سابق إجراء مماثلاً بعدما سجلت أسعار السكر ارتفاعاً حاداً في البلدين في الأيام الأخيرة.

كما اتخذ عدد من البلدان تدابير للحد أو حظر تصدير سلع لاحتواء ارتفاع الأسعار داخل حدودها فيما أعلنت الهند ثاني أكبر منتج للسكر في العالم الأسبوع الماضي أنها ستحدد سقفاً للصادرات لحماية احتياطاتها.

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