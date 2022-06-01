طلاب من جرحى الوطن يواصلون تقديم امتحاناتهم بحمص

حمص-سانا

متسلحون بالعزيمة والإرادة والإصرار… يواصل عدد من جرحى أبطال الجيش العربي السوري والأشخاص ذوي الإعاقة التقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي بحمص واضعين نصب أعينهم النجاح لمتابعة تحصيلهم العلمي.

عدد من جرحى أبطال الجيش العربي السوري الذين تلقوا دعم مشروع جريح الوطن للتقدم إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المركز الصحي بحمص أكدوا لمراسلة سانا أن إصاباتهم لم تمنعهم من متابعة حياتهم وتحصيلهم العلمي وهم متسلحون بالعلم وقوة الأبطال.

وقال الجريح معن اليوسف: إن إصابتي لن تكون عائقاً أمامي لمواصلة مسيرة العلم الذي به نكبر ويكبر الوطن فيما عبر الجريح لمك جهل عن سعادته بالعودة إلى مقاعد الدراسة عبر مشروع جريح الوطن الذي أتاح له الفرصة لتقديم امتحانات التعليم الأساسي ومتابعة تحصيله العلمي.

ورأى الجريح ليث المنصور أن مشروع جريح الوطن قدم المساعدة والعون لهم كجرحى ليتابعوا دراستهم للوصول إلى تحقيق طموحاتهم في حياتهم فيما قال الجريح الكفيف محمد مصطفى: إن إصابتي خلال الحرب وفقدان بصري لم يشكلاً عائقاً أمام متابعة حياتي بشكل طبيعي حيث أتقدم اليوم للامتحانات وسأتابع تعليمي للوصول إلى مراتب علمية عالية.

ومن الطلاب ذوي الإعاقة وعلى كرسيه المتحرك قال الطالب حيدر تجور: أطمح للتفوق وتحقيق أحلامي حيث لم تشكل الإعاقة بالنسبة لي حدثاً ضعيفاً بل قوياً لأتابع حياتي العلمية والعملية.

وأكدت الطالبة الكفيفة آية الكوسا حرصها على إكمال دراستها وتحقيق التفوق ودخول الجامعة فيما قال الطالب يامن دراق السباعي: رغم تعرضي لحادثة أدت إلى كسر قدمي إلا أنني مصر على تقديم امتحاناتي.

وليد مرعي مدير تربية حمص أكد أنه يتم تقديم كل ما يلزم لنجاح سير العملية الامتحانية في المركز عبر توفير المستلزمات الخاصة بهؤلاء الطلاب لافتاً إلى أن المركز يضم 37 طالباً وطالبة في التعليم الأساسي منهم 15 طالباً من مشروع جريح الوطن بينهم 3 مكفوفين والباقي من ذوي الإعاقة.

لياء شيخ عثمان رئيسة المركز الصحي قالت: إن المركز مجهز بشكل مريح للطلاب من جرحى الوطن وذوي الإعاقة من مقاعد وكراسي متحركة وأسرة إضافة لوجود كادر طبي.

ويتقدم 289 جريحاً من شرائح العجز المختلفة لامتحانات الشهادات العامة على مستوى سورية بدعم من مشروع جريح الوطن.

مثال جمول

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