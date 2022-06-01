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الزراعي التعاوني يمنح قروضاً بـ 43.5 مليار ليرة خلال ثلاثة أشهر

2022-06-01

دمشق-سانا

بلغت حصيلة القروض التي منحها المصرف الزراعي التعاوني خلال الربع الأول من العام الجاري 43.5 مليار ليرة سورية بنسبة 185 بالمئة وذلك مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي.

ووفقاً لبيانات من المصرف تلقت سانا نسخة منها بلغت خطة إقراض المصرف الإجمالية للعام الجاري 765.4 مليار ليرة متضمنة 100 مليار ليرة قروض و410 ملايين ليرة خاصة بقروض المشروع الوطني للري الحديث و665 مليار ليرة قروض تمنح بموجب أنظمة خاصة لجهات القطاع العام.

وبالنسبة لمبيعات مستلزمات الإنتاج استمر المصرف الزراعي بدعم عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تأمين السماد للفلاحين حيث قاربت مبيعاته خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 61.3 ألف طن من الأسمدة.

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