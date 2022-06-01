البدء باستلام محصول القمح بمراكز الحبوب في درعا

درعا-سانا

بدأ مركزا فرع المؤسسة السورية للحبوب في ازرع والصنمين بريف درعا اليوم استقبال محصول القمح من الفلاحين وسط إجراءات ميسرة.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس حميدي الخليل في تصريح لمراسل سانا أن الفرع بدأ باستلام محصول القمح من الفلاحين في وحدة الصوامع بازرع للدوكمة وفي مركز الصنمين للمعبأ بأكياس مبيناً أن الفرع أجرى في فترة سابقة عمليات الصيانة اللازمة للمركزين كما تمت عمليات التعقيم الكاملة.

وبين الخليل أن عمليات التسويق تتم وسط إجراءات وتسهيلات مبسطة كما يتم صرف قيم المحصول من خلال فروع المصارف الزراعية التعاونية المنتشرة في أرجاء المحافظة بالسرعة المطلوبة وبمجرد وصول القوائم إلى المصارف.

مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش ذكر في تصريح مماثل أن المديرية من خلال لجنة المحروقات تمنح الفلاحين المسوق انتاجهم لمراكز الدولة المازوت اللازم لعملية الحصاد وفق بيانات شهادة المنشأ وكرت القبان.

وأضاف إن رفع سعر شراء القمح من الفلاحين أسهم في تحفيز الفلاحين على تسليم إنتاجهم إلى مراكز الدولة ويؤدي مستقبلا لزيادة المساحات المزروعة مبيناً أن الزيادة في السعر 1700 ليرة مع 300 ليرة إلى 400 ليرة سورية كمكافاة تساعد الفلاح على تأمين جزء من مستلزمات الإنتاج.

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