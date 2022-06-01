الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة من طراز (سو 25) ومروحية (مي 8) تابعة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية استهدفت خلال الساعات الماضية مئات المواقع التابعة للقوات الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم إنه تم باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة تدمير 5 مقرات للقيادة و29 من مواقع حشد القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية فيما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسير الروسي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 61 من مواقع حشد القوى البشرية والمعدات القتالية وتم تحييد 140 من النازيين المتطرفين

وتدمير 9 دبابات وآليات قتالية للمشاة وبطارية لراجمات الصواريخ من طراز غراد و6 من المدافع و13 من مختلف المركبات الخاصة ومنظومة للدفاع الصاروخي الجوي المضاد من طراز “اوسا ا ك م”.

وأضاف كوناشينكوف إن وسائط الدفاع الجوي المضاد الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية مقاتلة أوكرانية من طراز “سو 25” في جمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية من طراز “مي 8” في محيط مدينة خاركوف كما تم إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في جمهورية دونيتسك ومحافظتي خيرسون وخاركوف واعتراض قذيفتين صاروخيتين لراجمات صواريخ من طراز “سميرتش” في محافظة خاركوف.

وأوضح أن القوى الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت 158 من مقرات القيادة و169 من مرابض المدفعية وبطاريات مدافع الهاون و623 من مواقع حشد القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية وقضت على 200 من النازيين المتطرفين كما عطلت 24 قطعة من الأسلحة والمعدات القتالية بما فيها بطارية لمدافع من عيار 155 مم من طراز “م 777” أمريكية الصنع.

وبين المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية أنه تم منذ بدء العملية الخاصة اسقاط 185 طائرة و129 حوامة و1077 مسيرة كما تم تدمير 326 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و3363 من الدبابات وغيرها من الآليات المدرعة و457 من راجمات الصواريخ و1744 من مدافع الميدان والهاون وكذلك 3329 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية.

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