إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليهم جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين عليهم جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم حركة فتح في بلدة حوارة عواد نجم قوله إن المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال البلدة الواقعة جنوب نابلس واعتدوا على الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لها غير أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام عليهم ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق واعتقلت أربعة شبان.

وكان مستوطنون استولوا قبل يومين بحماية قوات الاحتلال على مساحات من أراضي بلدة جالود جنوب نابلس وبدؤوا أعمال تجريف لتوسيع مستوطنة مقامة فيها كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يستهدف المنطقة بأكملها إضافة إلى إقدام المستوطنين على حرق وتدمير أشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية في المنطقة.

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