مؤسسة مياه الحسكة تجري صيانة كهربائية وميكانيكية بمحطة مياه علوك

الحسكة-سانا

بدأت الورشات الفنية في المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة أعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية في مشروع مياه علوك الذي يغذي مدينة الحسكة والريف الغربي بمياه الشرب.

وبين مدير عام الشركة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن جهود المؤسسة لصيانة مختلف أقسام المشروع مستمرة حيث باشرت الورشات أعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية في الصالة الرئيسة والتي تشمل خطوط التجميع والمضخات الأفقية واللوحات الكهربائية بعد أن أنجزت خلال الأسبوع الماضي صيانة سبع آبار مياه في المشروع.

ولفت العكلة إلى أن المؤسسة مستمرة بصيانة الآبار في المشروع حيث ستعمل على إدخال مجموعة جديدة من الآبار بالخدمة بعد إصلاحها خلال الأسبوع القادم مؤكداً أن الهدف من أعمال الصيانة هو الحفاظ على استقرار واقع ضخ المياه إلى المشتركين وتأمين كميات المياه اللازمة للأهالي وفق برنامج الضخ المعتمد من قبل المؤسسة.

يشار إلى أن مشروع مياه علوك ينتج كمية مياه تتراوح بين 60 و70 ألف متر مكعب يومياً يتم ضخها إلى المشتركين وفق برنامج تقنين محدد من قبل مؤسسة المياه بمدينة الحسكة.

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