بدء موسم حصاد القمح في منطقة البيارات الغربية بريف تدمر

تدمر-سانا

بدأ اليوم موسم حصاد محصول القمح المروي في منطقة البيارات الغربية بريف تدمر بعد عودة المزارعين إلى حقولهم التي هجروا منها جراء الإرهاب.

وذكر رئيس دائرة زراعة تدمر أحمد يوسف في تصريح لمراسل سانا أن الخطة الزراعية الإنتاجية للموسم الحالي تم تنفيذها بالكامل في منطقة البيارات الغربية حيث بلغت المساحة المنفذة نحو 2800 هكتار من القمح المروي ونحو 142 هكتاراً من الشعير المروي مشيراً إلى أنه تم تقديم مواد البذار والسماد والمحروقات الزراعية اللازمة وكل مستلزمات الإنتاج من قبل وزارة الزراعة والمصرف الزراعي ومؤسسة إكثار البذار لجميع المزارعين.

وأوضح يوسف أن الحالة العامة لمحصولي القمح والشعير جيدة متوقعاً أن تكون كميات الإنتاج وفيرة.

وكان موسم حصاد محصول الشعير في منطقة البيارات الغربية بريف تدمر بدأ منتصف الشهر الماضي.

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