قوات الأمن العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) في صلاح الدين

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على إرهابي من تنظيم (داع) في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني اليوم في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية واع أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين تمكنت مفارز الاستخبارات من إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لعصابات (داعش) الإرهابية في قرية العوينات وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

وألقت القوات العراقية أمس القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

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