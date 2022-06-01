خطة لإنتاج 225 ألف غرسة أشجار مثمرة بالسويداء

السويداء-سانا

وضعت مديرية الزراعة بالسويداء خطة لإنتاج 225 ألف غرسة أشجار مثمرة لتأمينها للمزارعين خلال الموسم القادم بأسعار تشجيعية وبما يخدم التوسع بالمساحات المزروعة وزيادة الإنتاج الزراعي.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس أكرم سراي الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه يتم حالياً توفير الخدمات اللازمة للغراس الموضوعة بالخطة من ري وسماد وتعشيب ضمن مركزي كوم الحصى و نبع عرى مع متابعتها باستمرار لإنتاجها وفق المواصفات الفنية المطلوبة .

وأضاف المهندس سراي الدين أن الغراس التي يجري تجهيزها تشمل الزيتون والفستق الحلبي والتفاح والإجاص والمشمش والدراق واللوز والكرز والرمان والتوت والتين والكرمة والخوخ والجرنك والجوز .

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء باعت نحو 160 ألف غرسة أشجار مثمرة للمزارعين خلال الموسم الحالي.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency