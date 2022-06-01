مباحثات سورية إيرانية في المجالات التجارية والزراعية والاستثمارات والمناطق الحرة

طهران- سانا

أكد محمد صادق مفتح نائب وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني أهمية انعقاد ملتقى “تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية الإيرانية” في طهران بمشاركة القطاع الخاص السوري والإيراني ونشطاء اقتصاديين سوريين وإيرانيين.

وقال صادق مفتح خلال لقائه اليوم وفد رجال الأعمال السورين المشاركين في الملتقى إن هذا الملتقى سيفتح آفاق تعاون مشتركة جديدة بين الجانبين مؤكدا استعداد الجانب الإيراني للتعاون مع الجانب السوري في مختلف المجالات التجارية والصناعية والزراعية والنقل والمعاملات البنكية والاستثمارات المشتركة.

من جانبه أكد السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب أن وجود الوفد السوري في طهران والذي يضم عدداً كبيراً من رجال أعمال ومستثمرين من القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والإنتاجية وغيرها يدل على الرغبة في الوصول إلى نتائج عملية على أرض الواقع تلبي متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وعلى هامش الملتقى بحث مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد الكوسا مع نظيره الإيراني الدكتور سعيد محمد سبل الاستفادة من تجارب عمل المناطق الحرة في البلدين وجذب استثمارات إيرانية للعمل في المناطق الحرة سواء في المجال التجاري أو الصناعي.

وطرح الجانب الإيراني أعداد مسودة مذكرة تفاهم في مجال عمل المناطق الحرة سيتم استكمال دراستها من قبل الجانب السوري تمهيدا لتوقيعها خلال اجتماع اللجنة الإقتصادية العليا السورية الإيرانية.

ودعا فهد درويش رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية إلى إقامة معارض في بعض المدن الإيرانية وملتقيات لتعريف المستثمرين على ميزات الاستثمار في المناطق الحرة السورية والإيرانية وتبادل هذه الميزات بين كلا البلدين كما طالب بإعفاء المناطق الحرة من الرسوم الجمركية وتقديم تسهيلات التراخيص باعتبارها عاملا مشجعا لرجال الأعمال والصناعيين وخاصة منطقة المرافئ في اللاذقية وطرطوس التي هي محطة ترانزيت يتم شحن البضائع إليها وإعادة تصدير البضائع منها.

كما بحث الدكتور محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة في سورية ومحسن أميني رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الإيرانية مقترحات تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير القطاع الزراعي في البلدين وقدم كشتو شرحا عن أهم المنتجات الزراعية السورية ومستلزمات الانتاج والمكننة الزراعية وأكد تبادل الخبرات وتبادل المنتجات لتحقيق اكتفاء ذاتي وتأمين مستلزمات الغذاء وقال إن العالم يواجه أزمة غذاء إلا أن إيران وسورية بلدان منتجان لمعظم احتياجات الغذاء وتم الاتفاق على إقامة شراكات زراعية مشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات في كل النشاطات الزراعية كما تم طرح موضوع تطوير تربية الدواجن ومستلزماتها وكذلك تربية الأسماك وصناعة الأعلاف وتوضيب اللحوم والبيض وإنشاء المشاريع الإنتاجية المشتركة في القطاع الزراعي بما يخدم الأمن الغذائي.

وعلى هامش الملتقى أيضا التقى المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية غسان فاكهاني مدير عام الشركة الإيرانية للمعارض حسن زماني وتمت مناقشة سبل زيادة التعاون والتنسيق بين المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في الجمهورية العربية السورية والشركة الإيرانية للمعارض وذلك من خلال زيادة المشاركة في المعارض التخصصية في كلا البلدين وزيادة المساحات وعدد الشركات الإيرانية في الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي.

كما التقى مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع إحدى الشركات الإيرانية المتخصصة بالمواد الغذائية بهدف تأمين السلع الغذائية غير المتوافرة بالأسواق السورية لتلبية حاجات صالات المؤسسة السورية للتجارة.

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