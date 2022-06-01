منصور يجدد مطالبته بمساءلة الاحتلال عن انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين

نيويورك-سانا

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبته الأمم المتحدة بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ولا سيما في مدينة القدس المحتلة.

وخلال رسالة وجهها اليوم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وأوردتها وكالة “وفا” أشار منصور إلى أن قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين يصعدون من اعتداءاتهم العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس المحتلة الأمر الذي يتسبب في زعزعة الاستقرار ويهدد سلامته والسلم والأمن الإقليميين والدوليين على حد سواء.

وأدان منصور اقتحام مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قبل يومين مدينة القدس المحتلة والمسجد الاقصى واعتداءهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ما أدى الى إصابة العشرات منهم بينهم نساء وأطفال.

وأكد منصور ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس داعياً الأسرة الدولية إلى عدم الاكتفاء بالتصريحات المنددة واتخاذ تدابير ملموسة ضد الاحتلال الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في خرق فاضح للقوانين الدولية.

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