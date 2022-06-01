لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في سيفيرودونيتسك

لوغانسك-سانا

أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية والمتطرفين القوميين التابعين لها أقدموا على تفجير حاوية مواد كيميائية في مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس لعرقلة تقدم قوات لوغانسك في المدينة.

وأفادت الوحدات الشعبية لجمهورية لوغانسك على حسابها على موقع تلغرام اليوم بأن “وحدات القوات الأوكرانية المنسحبة من المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك حاولت تسميم المنطقة بالمواد الكيميائية وفجرت حاوية في مصنع آزوت تحتوي على حمض النيتريك لغرض وضع عقبات أمام التقدم الناجح لقواتنا”.

وأضافت: إن القوات الأوكرانية احتسبت توقيت التفجير لتوجه الرياح السحب السامة باتجاه بلدتي روبيجنويه وكريمينايا المحررتين من قبل قوات جمهوريتي دونباس بدعم من القوات المسلحة الروسية.

بدوره أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف في وقت سابق اليوم أن مقاتلي الوحدات الشيشانية والوحدات الشعبية لجمهورية لوغانسك أكملوا تحرير مدينة سيفيرودونيتسك من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.

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