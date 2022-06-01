قديروف يعلن استكمال تحرير مدينة سيفيرودونيتسك من المتطرفين الأوكرانيين

غروزني-سانا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم أن مقاتلي الوحدات الشيشانية والوحدات الشعبية لجمهورية لوغانسك أكملوا تحرير مدينة سيفيرودونيتسك من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن قديروف قوله في قناته على التلغرام “إن المحاربين من جمهورية الشيشان جنباً إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وقوات الأمن الروسية الأخرى أكملوا التطهير الكامل لسيفيرودونيتسك وانتقل الجنود إلى المرحلة التالية وهي فحص منشآت المدينة”.

وأضاف: تم تطهير مبنى المديرية الرئيسة لوحدة الأمن الخاصة والأراضي المجاورة تماماً لافتاً إلى أن خبراء الألغام يعملون في الوقت الحالي على التخلص من العبوات الناسفة المتبقية هناك ومؤكداً أن القطاع السكني تحت السيطرة بالكامل.

وكان قديروف أعلن في الـ 28 من الشهر الجاري بدء تحرير مدينة سفيرودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل من سيطرة النازيين الأوكرانيين وتدمير مواقعهم فيها.

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