قناة بريطانية تنشر اعترافات صادمة عن مرتزقة بريطانيين حاربوا في أوكرانيا

لندن-سانا

كشف مرتزقة بريطانيون قاتلوا في أوكرانيا ضد القوات الروسية في اعترافات نقلتها وسائل إعلام بريطانية عن مقتل عشرين بريطانياً هناك.

ونقلت صحيفة سكوتشمان البريطانية عن بن ايتكين وهو أصغر بريطاني معروف سافر للقتال في أوكرانيا قوله اليوم خلال لقاء مع القناة البريطانية الرابعة: “هناك نقص في التنظيم والتدريب والمعدات لأولئك الذين يختارون الانضمام إلى الجانب الأوكراني ضد الجيش الروسي ولا يمكنك الوثوق بهؤلاء الأشخاص لرعايتك أثناء وجودك في هذه المنطقة، إنها فوضى غير منظمة وأنا غير مجهز والتسليح سيء للغاية وكأننا عبارة عن قنابل يتم استخدامها كذخائر للمدفعية”.

وذكر أيتكين في سياق حديثه كيف أنه كاد يموت في قصف قاعدة عسكرية بالقرب من لفيف أسفر عن مقتل العشرات من الجنود الأجانب.

وأضاف المرتزق إنه كان هناك الكثير من الشباب الذين لم يسبق لهم الخدمة ولم يكن لديهم تدريب عسكري على الإطلاق وهم يظنون أنهم ذاهبون للعب إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة “كول ذا ديوتي” ولم يكن هناك أي تنظيم حيث كان المسؤول عنهم ضابط أوكراني.

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