ماتفينكو: موسكو منفتحة على التفاوض وتوقيع اتفاقات لإحلال السلام بأوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو انفتاح موسكو على المفاوضات مع أوكرانيا وتوقيع اتفاقيات من شأنها أن تؤدي إلى السلام.

ونقلت وكالة تاس عن ماتفينكو قولها خلال اجتماع مع رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي: “نحن منفتحون على المفاوضات.. أتفق تماماً مع موقفك بأن الحلول الدبلوماسية والسلمية ضرورية لكن هذا يتطلب إرادة من كلا الجانبين.. نحن نؤكد أننا مستعدون للمفاوضات من أجل توقيع اتفاقات من شأنها إنهاء الحرب في أوكرانيا وإحلال السلام لكننا لا نرى استجابة من سلطات كييف”.

وأضافت: إنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كانت روسيا تتفاوض باستمرار مع الشركاء الغربيين والولايات المتحدة وتطالب بضمان الأمن المشترك غير القابل للتجزئة في القارة الأوروبية كما هو مكتوب في جميع الوثائق الدولية.

ولفتت ماتفينكو إلى أنه لسوء الحظ لم تتلق موسكو رداً مناسباً بعد أن طلبت أوكرانيا أن تصبح دولة نووية وقالت: إنه عندما رأينا كيف كان يجري التطوير العسكري للأراضي الأوكرانية وكيف تشبعت بكمية هائلة من الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الهجومية وتمت معرفة أنهم يحضرون لهجوم مسلح ثالث على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالطبع لم يتبق لنا مخرج آخر ولا خيار لضمان أمننا.

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