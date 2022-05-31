رجل أعمال نمساوي يحذر من العواقب الوخيمة لحظر أوروبا الغاز الروسي

فيينا-سانا

حذر رئيس الغرفة الفيدرالية الاقتصادية النمساوية “هارالد مارير” من العواقب الوخيمة لفرض الاتحاد الأوروبي الحظر على الغاز الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن مارير قوله إن حظر الغاز الروسي غير ممكن وسيتسبب بأضرار إضافية لا يمكن لأحد أن يتخيلها.

وأشار مارير إلى أن أولئك الذين يعتبرون أنه يمكن وقف الاعتماد على استهلاك الوقود الأحفوري الروسي في السنوات المقبلة ينشرون “أكاذيب سياسية” مطالبا الحكومة النمساوية بوضع خطة للطاقة بشكل عاجل في حالة انقطاع إمدادات الغاز وعدم الاعتماد على الدول المجاورة حيث أنهم في هذه الحالة سيهتمون فقط باحتياجاتهم الخاصة.

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