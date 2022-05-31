الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا الأعاصير في مدغشقر بلغت 214 شخصاً

جوهانسبرغ-سانا

أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن حصيلة الأعاصير والعواصف الاستوائية في مدغشقر خلال ستة أشهر الماضية وصلت إلى 214 وفاة على الأقل وأضرارها طالت أكثر من نصف مليون شخص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله اليوم: إن “ستة منخفضات جوية استوائية ضربت مدغشقر من كانون الأول إلى نيسان الماضي متسببة بمقتل 214 شخصاً على الأقل فيما تأثر قرابة 517.100 شخص في أنحاء البلاد بنتائجها”.

وتعد مدغشقر من أفقر دول العالم وتواجه العديد من العواصف والأعاصير بين تشرين الثاني ونيسان من كل عام حيث تضربها العاصفة تلو الأخرى.

في المقابل تعاني المنطقة الجنوبية من مدغشقر من جفاف حاد أدى إلى سوء تغذية وجوع في بعض المناطق.

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