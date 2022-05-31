مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار بولاية نيو اورلينز الأمريكية

واشنطن- سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران اليوم إثر إطلاق نار داخل حرم جامعة “أي دبليو كزافييه” بولاية نيو اورلينز الأمريكية.

ونقل موقع “كي ايه تي نيوز” الأمريكي عن مصدر في شرطة الولاية الأمريكية قوله إن إطلاقا للنار وقع بعد حفلة تخرج أقامتها مدرسة موريس جيف المجتمعية في حرم جامعة كزافييه وتظهر المعلومات الأولية إصابة ثلاثة أشخاص بطلقات نارية حيث فارقت إمرأة من المصابين الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.

وأضاف المصدر إن الشرطة قامت باعتقال شخص بمكان الحادث وعلى الفور باشرت بتحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع على المجزرة التي وقعت داخل مدرسة ابتدائية بولاية تكساس أمريكية وأدت إلى مقتل 21 شخصا بينهم 19 طفلا وذلك ضمن سلسلة حوادث إطلاق النار التى تشهدها الولايات المتحدة والتى باتت أمراً شائعا فيها وهو أمر يعزوه المراقبون إلى انتشار ثقافة العنف فى المجتمع الأمريكي وسهولة حيازة السلاح.

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