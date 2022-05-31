سياسي أوكراني: قوات الأمن قتلت 10 شهود على اختطاف ميدفيدتشوك

كييف-سانا

كشف النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا عن قيام قوات أمن النظام الأوكراني باختطاف السياسي المعارض فيكتور ميدفيدتشوك من منزله وقتل 10 أشخاص من أصل 12 شاهداً على عملية الاختطاف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كيفا قوله على قناته في موقع تلغرام: “تم اختطاف ميدفيدتشوك من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية ثم تعرض للضرب لانتزاع الاعترافات التي أدلى بها” مضيفاً: إن الشهود على عملية الاختطاف هم نشطاء من حزب “منصة المعارضة من أجل الحياة” المناهضة للنازية أعدموا برصاص في الرأس.

ولفت إلى أنه تم إعدام عشرة من الشهود من أصل 12.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن اعتقال قواته لميدفيدشوك خلال عملية أمنية خاصة.

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