معرض فني لخريجي مركز الفنون التشكيلية في ثقافي شهبا بالسويداء

السويداء- سانا

نحو 35 لوحة مشغولة بالألوان الزيتية ضمها معرض فني افتتح مساء اليوم لخريجي مركز الفنون التشكيلية في المركز الثقافي بمدينة شهبا بالسويداء لدورة العام الحالي.

الأعمال المقدمة بالمعرض المتواصل لمدة أسبوع تجمع بين عدة مدارس فنية مجسدة موضوعات مختلفة تتعلق بالطبيعة الحية والصامتة والوجوه الإنسانية والتراث المحلي وغيرها.

وفي تصريح لـ سانا قالت مسؤولة مركز الفنون التشكيلية في المركز الثقافي في شهبا إلهام جزان إن المعرض يضيء على مواهب فنية جديدة بأعمار مختلفة قدموا أنفسهم بطريقة جميلة لمتذوقي الفن ما يعكس النقلة النوعية التي وصلوا إليها بعد إعدادهم وتأهيلهم.

وأشارت المشرفة على المعرض ديما أبو كرم إلى أن المعرض هو نتاج عمل وتدريب لمدة سنتين ونصف السنة تناول خلالها طلاب المركز مواضيع مختلفة حسب المنهاج المقرر من وزارة الثقافة لافتة إلى أن الأعمال المقدمة تعكس حالة التميز لدى الخريجين وتقديم محتوى متنوع فيها بما يؤكد أهمية رسالة الفن في حياتنا الإنسانية.

ومن المشاركين بالمعرض هدى الطويل أوضحت أنها حاولت في أعمالها الجمع بين المدارس التجريدية والوحشية والتعبيرية مع استخدام فضاء لوني واسع والتركيز على العمق بالتفاصيل والتنويع بالرسم عبر الريشة والسكين.

وأشارت وزيرة الأوس إلى تقديمها 8 أعمال تناولت في جانب كبير منها الأمومة والمرأة والطفولة مع محاولتها الغوص في عالم الخيال أحياناً.

وبينت مؤمنة بكري أن اللوحات المقدمة من قبلها هي ذات طابع واقعي ركزت فيها على الألوان الترابية المحببة بالنسبة لها وحاولت من خلالها إبراز ما تعلمته بطريقة الدمج بين الألوان الزيتية.

ووجدت حنان ناصيف بالمعرض تحولا في حياتها وحالة من النشاط والحيوية للتعبير عما يجول بخواطرها ورسم لوحات تجسد فيها جمالية الطبيعة والانثى والعمارة القديمة.

وذكرت الزائرة للمعرض الفنانة التشكيلية الشابة لجين أبو كرم أن المعرض احتوى مجموعة مختارة من الأعمال المختلفة من حيث الألوان وضربات الريشة والتنوع بالأساليب والمدارس.

وتخلل افتتاح المعرض توزيع شهادات على خريجي دورة العام الماضي من طلاب مركز الفنون التشكيلية في المركز الثقافي العربي في شهبا.

عمر الطويل

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