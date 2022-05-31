إصابة 3 فلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال في بلدة سلوان

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل اثنان آخران اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عليهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا حي وادى الربابة ببلدة سلوان واعتدوا على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ثلاثة بجروح واعتقال شابين.

واقتحم مستوطنون اسرائيليون اليوم قريتي الجوايا في مدينة الخليل وشوفة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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