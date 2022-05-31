باتروشيف: سياسة الإدارة الأمريكية تخلق أزمات اقتصادية وغذائية

موسكو-سانا

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إن السياسة التي تمارسها الإدارة الأمريكية بما فيها شن حرب اقتصادية على روسيا تقوض الاقتصاد العالمي وتخلق أزمات اقتصادية وغذائية شاملة في العالم.

وأضاف باتروشيف خلال كلمة له اليوم أمام اجتماع لبحث قضايا الأمن في حوض الفولغا المنعقد في مدينة قازان إن الأمريكيين يستخدمون الصراع الذي افتعلوه ويؤججونه بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق مصالحهم السياسية والاقتصادية وجني أرباح إضافية من توريد أسلحة إلى كييف.

وكشف باتروشيف عن مخططات تم تبنيها في واشنطن قبل شباط الماضي لقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والاتحاد الأوروبي وزيادة النفقات العسكرية للأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) واستجرار فنلندا والسويد للانضمام إليه.

من جهة ثانية أعلن باتروشيف أن بولندا بدأت تتحرك للاستيلاء على أراض في غرب أوكرانيا وأن ما يسمى بـ(الشركاء الغربيين) لنظام كييف لا يعارضون الاستفادة من الوضع الراهن لمصالحهم وذلك في إشارة إلى زيارة الرئيس البولندي أندريه دودا إلى كييف وتصريحه أن الحدود الأوكرانية ستتلاشى قريباً.

وكان المكتب الصحفي لخدمة الاستخبارات الخارجية الروسية أعلن في 28 الشهر الماضي أن واشنطن ووارسو تبحثان خطة لتثبيت سيطرة بولندا على جزء من أوكرانيا.

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