الوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ورشة عمل للدبلوماسيين بوزارة الخارجية

دمشق-سانا

ركزت ورشة العمل التي أقامتها اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني للدبلوماسيين بشكل معمق على موضوعات شملت عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها في سورية والقانون الدولي الإنساني وتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الوطني السوري وموضوع القضاء العسكري السوري في ظل القانون الدولي الإنساني.

والورشة التي افتتحها نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري رئيس اللجنة أمس وأقيمت على مدى يومين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمغتربين تناولت أيضاً الوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني مع التركيز على موضوع مواءمته.

واختتمت ورشة العمل أعمالها بعد ظهر اليوم بعقد جلسة حوار تفاعلي للدبلوماسيين المشاركين حول القانون الدولي الإنساني والعمل الدبلوماسي مع رئيس اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني ومدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية الدكتور عماد مصطفى ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية كريستوف مارتن.

وتشكل ورشة العمل استمراراً لسلسلة ورشات العمل والتدريب التي يتم تنظيمها منذ سنوات للدبلوماسيين ولمختلف الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء القدرات وتعزيز المعارف في مجال القانون الدولي الإنساني ومواكبة التطورات ذات الصلة في هذا الإطار وذلك تنفيذا لخطط العمل ذات الصلة التي تقرها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في إطار التزام سورية به.

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