بدء تحسين العقدة الطرقية بالقرب من الكراج الجديد في بانياس

طرطوس-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في طرطوس أعمال تحسين العقدة الطرقية بالقرب من الكراج الجديد في مدينة بانياس.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس حسين ناصر في تصريح لمراسل سانا أنه يتم العمل على إعادة تأسيس عرض الرامبات التي تحيط بالعقدة من عدة محاور بهدف تحسين الحالة الاستثمارية لها بما يساهم في رفع عوامل الأمان عن طريق فصل الحركة العابرة والوافدة عن المحلية وتأمين الدخول والخروج السلس من وإلى مدينة بانياس وكذلك من وإلى مركز الإنطلاق.

وأشار ناصر إلى أنه يتم العمل على تحسين طريق بانياس القدموس جوار مفرق العنينيزة وتنصيف الطريق في عدة أجزاء منه وذلك لرفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق والتخفيف من الحوادث موضحاً أن طول جبهة العمل يبلغ 2 كم وبعرض 9.5 أمتار.

وفيما يتعلق بالأعمال الأخرى التي يقوم بها فرع المؤسسة لفت ناصر إلى العقد المبرم مع الشركة العامة للطرق والجسور فرع اللاذقية والذي يهدف إلى معالجة الهبوطات في طريق القدموس شرق مفرق المقرمدة إضافة إلى إكساء الطريق في عدة أجزاء منه مضى عليها أكثر من عشرة أعوام صيانة موضحاً أن العقد يشمل أيضا إكساء الطريق في عدة مواقع منها مفرق مشفى القدموس وفي عين حسان وعين قضيب وفي أجزاء مختلفة من طريق بانياس العنازة.

ذو الفقار أبو غبرا

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