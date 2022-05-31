الصين: واشنطن تستخدم قضايا حقوق الإنسان كذريعة لتشويه سمعة بكين

بكين-سانا

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة التوقف عن اختلاق الأكاذيب حول قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتشويه سمعتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي رداً على بيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ضد الصين وفقاً لموقع وزارة الخارجية الصينية إن “الولايات المتحدة لا تهتم بأوضاع حقوق الانسان على الإطلاق وإن ما تريده هو استخدام حقوق الإنسان كذريعة لتشويه سمعة الصين والضغط عليها” مؤكداً أن العالم بأسره رأى مثل هذا النفاق والمخطط السياسي للولايات المتحدة.

وأوضح ليجيان أنه “منذ عام 2001 شنت الولايات المتحدة حروباً وقامت بعمليات عسكرية في نحو 80 دولة بذريعة مكافحة الإرهاب أسفرت عن مقتل 800 ألف شخص بينهم 300 ألف مدني”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنشأت مواقع سوداء في جميع أنحاء العالم مثل سجن خليج غوانتانامو حيث يتم احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي دون محاكمة لفترات طويلة من الزمن ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة مؤكداً أن العنصرية في الولايات المتحدة متجذرة وأن الأقليات مثل الأمريكيين من أصل أفريقي والأمريكيين الآسيويين تعيش تحت تمييز عنصري ممنهج.

وطالب ليجيان مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجراء تحقيقات وتقديم تقارير حول مشاكل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة متسائلاً عن الحق الذي تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية في أن تغض بصرها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الداخل بينما تتصرف كقاض وتتدخل في شؤون الدول الأخرى.

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