المشاريع الزراعية الصغيرة كمصدر رزق.. ورشة عمل بمشاركة شبابية

حمص-سانا

بهدف دعم الشباب الجامعي واستنهاض أفكاره لخلق فرص عمل تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعمهم مادياً نفذت كلية الهندسة الزراعية بجامعة البعث بالتعاون مع فرع نقابة المهندسين الزراعيين بحمص ورشة عمل بعنوان (المشاريع الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر كمصدر رزق).

سانا الشبابية التقت في الورشة الدكتور محمد المصري عميد كلية الهندسة الزراعية بالجامعة الذي أكد أهمية الورشة في توليد الأفكار لدى الطلاب والخريجين لتأسيس مشاريع صغيرة تدر عليهم دخلاً إضافياً بعد تخرجهم أو أثناء دراستهم معتبراً أن طلبة وخريجي كلية الزراعة هم الأقدر على تأسيس مشاريع متنوعة بالمجال الزراعي.

المهندسة إيمان سويد رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بحمص قالت: “إن حالة التشاركية بين فرع النقابة وكلية الزراعة دفعتنا للعمل على دعم المبادرات الإنتاجية الناشئة للشباب لضمان نجاح مشاريعهم الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر”.

وأكد المهندس ماهر الكردي ممثل اتحاد النحالين العرب بحمص أهمية الورشة التي قدم فيها معلوماته وأفكاره للطلاب بهدف تأسيس مشاريع صغيرة لخلايا النحل مبيناً أنه يتم تقديم 3 طوائف نحل للشباب الذين سيبدؤون مشروعهم الصغير.

وقدم عدد من الطلاب عرضاً لبعض مشاريعهم الصغيرة التي يعملون بها ومنهم الطالبة رهف علي التي أكدت أنه بهدف تأمين مردود مادي لها أسست مشروعها الصغير بزراعة الفطر المحاري وبعده صناعة الصابون من النباتات الطبية والعطرية معتبرة أن المشاريع الصغيرة تدعم الشباب والاقتصاد الوطني.

الخريج محمد رجوب قال: “فور تخرجي في كلية الهندسة الزراعية أخذت منحة من اتحاد النحالين العرب بحمص تشمل 3 خلايا نحل وعملت على مشروعي الصغير حتى تطور وأصبح لدي 8 خلايا” فيما اعتبر الخريج أحمد الخطيب أن مشروع صباريات الزينة الذي بدأ به خلال دراسته في الكلية تطور وشكل له مدخولاً مادياً مهماً.

وأشار كل من الطلاب بتول أحمد وإبراهيم شعار وأحمد حسين والبتول ابراهيم إلى أهمية المعلومات المقدمة بالورشة والتي أسهمت في تحفيزهم على إقامة مشاريع صغيرة لتكون بمثابة مصدر دخل لهم.

مثال جمول

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