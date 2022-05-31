الملتقيات الشبابية في جامعة البعث.. فرصة لإظهار مواهب الطلاب وإمكاناتهم

حمص-سانا

تسهم الملتقيات الأدبية الطبية الهندسية التي أطلقها فرع اتحاد الطلبة في جامعة البعث في إظهار إبداعات الشباب ومواهبهم عبر مشاركاتهم في فعالياتها التي تضم محاضرات علمية ومعارض رسومات ومشاريع طلابية وعرض أفلام وثائقية وفقرات شعر وخاطرة وموسيقا.

وأكد علي حمادي رئيس فرع اتحاد الطلبة بالجامعة لـ سانا الشبابية أنها المرة الأولى التي تقام فيها ملتقيات أدبية بمشاركة الكليات الطبية والهندسية الأمر الذي أسهم بإيجاد حالة من الإبداع والتلاقي والحوار بين الطلاب في تلك الكليات.

رئيس مكتب الثقافة بفرع الاتحاد كابي ابراهيم قال: “أبدع الطلاب بالملتقيات التي أقيمت في كليات الطب البشري والصيدلة والأسنان والعلوم الصحية والهندسة المدنية والمعمارية والآداب وشارك فيها نحو 60 طالباً وطالبة قدموا خلالها محاضرات طبية علمية بإشراف اساتذتهم إلى جانب فقرات أدبية متنوعة”.

وعبر عدد من الطلاب المشاركين عن أهمية إقامة الملتقيات في رحاب الجامعة ومنهم الطالب فادي كاشي من كلية الهندسة المعمارية الذي قال: وجدت في الملتقيات حالة لقاء مهم فيما بيننا نحن كطلبة لنقدم ما في جعبتنا.

الطالبة نوران صلاح الدين من كلية العلوم الصحية رأت أن تقديم موهبتها في الغناء له طابع خاص كونها تقدمها ضمن الجامعة وأمام زملائها فيما عبرت الطالبة شام الونوس من كلية الآداب عن سعادتها بهذه المشاركة العلمية الاجتماعية التي تدعم الطلاب المبدعين بمختلف المجالات.

مثال جمول

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