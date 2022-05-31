مدفيديف: الشعب الروسي المستهدف الحقيقي من العقوبات الغربية

موسكو-سانا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الشعب الروسي هو المستهدف الحقيقي من العقوبات الغربية ضد بلاده.

وقال مدفيديف في منشور اليوم على (تلغرام): إن واضعي هذه العقوبات يعلمون أن رئيس البلاد والقيادات ليست لديهم ممتلكات أو حسابات أجنبية أو مصالح مهمة في الخارج ونحن لا نذهب إلى هناك لا للراحة ولا للعمل”.

وأضاف: “رجال الأعمال الكبيرة في روسيا تكبدوا خسائر كبيرة في ممتلكاتهم خارج البلاد ولكن هذه الخسائر لم تكن قاتلة بالنسبة لهم على الإطلاق ولديهم الكثير مما تبقى من الممتلكات داخل روسيا”.

وأشار إلى أن الغرض من تجميد أصول البنك المركزي الروسي وغيرها من أصول الدولة تدمير الاقتصاد وضرب الروبل وزيادة التضخم ورفع الأسعار في المتاجر ما يعني خفض مستوى معيشة المواطن الروسي العادي لافتاً إلى أن الغاية من حظر شراء النفط والغاز الروسي تقليص إيرادات الموازنة وإجبار الدولة أيضاً على التخلي عن الالتزامات الاجتماعية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency