اعتصام في البيرة لدعم الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في اعتصام بمدينة البيرة بالضفة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بالإفراج عن الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الاعتصام الذي نظمته القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسيرين عواودة المضرب لليوم الـ 90 وريان المضرب لليوم الـ 54 مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان: إن الاعتصام المتواصل أمام مقر الصليب الاحمر يمثل صرخة دعم لكل الأسرى في معتقلات الاحتلال وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام مشدداً على أهمية مواصلة دعم الأسرى في معركتهم لنيل الحرية.

ولفت شومان إلى أن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الاخيرة من حملات الاعتقال التي طالت مئات الفلسطينيين في القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية ما يستدعي تحركاً دولياً لوقف ممارساتها العدوانية.

بدوره لفت عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد المنعم حمدان إلى أن استمرار الفعاليات المساندة للحركة الأسيرة في حرم مقر الصليب الأحمر يأتي للتأكيد على أهمية إخضاع الاحتلال للمحاكم الدولية جراء ما يرتكبه من جرائم بحق الأسرى مشيراً إلى أن مسؤولي الاحتلال وقواته هم من يجب أن يكونوا خلف القضبان فيما الأسرى الفلسطينيون يدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني وحريته.

من جانبه طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين داعياً المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى العمل على منع استمرار إفلات سلطات الاحتلال من المساءلة على جرائمها بحماية أميركية وبريطانية.

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