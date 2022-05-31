تنظيم ضبوط تموينية وإغلاق محطتين لتوزيع المحروقات في القنيطرة

القنيطرة- سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة القنيطرة عدداً من الضبوط التموينية وأغلقت محطتي محروقات في بلدتي الحيران وأيوبا لمدة شهر وشهرين على التوالي بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة البنزين.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حمدي العلي في تصريح لمراسل سانا أنه تم تنظيم ضبوط تموينية وحجز صهريجين جوالين لتوزيع المحروقات لمدة سبعة أيام بمخالفة نقص في الكيل إضافة إلى 12 ضبطاً تموينياً بحق مالكي السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية وسيارات أخرى للنقل العمومي حيث تنوعت الضبوط بين عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة التعليمات وتقاضي أجور زائدة.

ولفت العلي إلى أنه تم أيضاً تنظيم أربعة ضبوط بحق المخابز الآلية والاحتياطية في مدينة البعث ومخبزي جبا وخان أرنبة بمخالفة التصرف بالدقيق التمويني وضبط آخر بمخالفة تعليمات تنظيم المهن وتمت إحالة المخالفين إلى القضاء المختص أصولاً.

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