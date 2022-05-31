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نادي الأسير الفلسطيني يحذر من تدهور صحة الأسير إبراهيم غنيمات

2022-05-31

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور صحة الأسير إبراهيم غنيمات جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له في معتقلات الاحتلال.

وأوضح النادي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن غنيمات يعاني من مشاكل حادة في القلب وينتظر منذ عامين أن تجرى له عملية لوضع جهاز ينظم دقات القلب وأصيب مؤخراً بالسكري فيما تماطل سلطات الاحتلال بتقديم العلاج اللازم له ما يشكل خطراً على حياته.

وأشار النادي إلى أن غنيمات المعتقل منذ عام 2010 لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي مشاكل صحية وبدأت تظهر عليه أعراض المرض بعد اعتقاله مبيناً أنه إضافة إلى جريمة الإهمال الطبي فإن التعذيب وظروف الاعتقال اللاإنسانية تساهم في انتشار الأمراض.

يشار إلى أن غنميات واحد من بين 600 أسير مريض بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.

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