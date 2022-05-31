صيانة 8 مراكز تحويل كهرباء خلال الشهر الحالي في حمص

حمص-سانا

نفذت الشركة العامة للكهرباء في محافظة حمص خلال الشهر الحالي أعمال صيانة لـ 8 مراكز تحويل موزعة على عدد من الأحياء في المدينة والمناطق في ريف المحافظة إضافة إلى تحسين استطاعة عدد آخر من مراكز التحويل.

وبين مدير شركة الكهرباء المهندس بسام الرفاعي في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات التابعة للشركة أنهت أعمال صيانة مراكز التحويل في حي كرم اللوز الفتح والسلطانية بين الجسرين والمريجة تحت الأرض والعدوية الحجر وزهرة المدائن وضاحية الوليد والمشفى الوطني والإغاثة والمخيم إضافة إلى أعمال الطوارئ التي تحدث على مراكز التحويل في المدينة والريف.

وأشار الرفاعي إلى أنه تم تحسين استطاعة مركز تحويل الصناعة الاسمنت من 100 إلى 200 ك. ف. أ وتبديل مركز تحويل مسبق الصنع عبد مناف في حي وادي الدهب.

وفي سياق متصل نظمت عناصر الضابطة العدلية التابعة لشركة الكهرباء خلال الشهر الجاري 79 ضبط استجرار غير مشروع للشبكة الكهربائية في مختلف أحياء المدينة والمناطق ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة.

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