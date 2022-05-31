ضبط مستودع لتجميع المازوت المدعوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية بدمشق

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق مستودعاً لتجميع مادة المازوت المدعوم للاتجار بها بالسوق السوداء وأفراناً مخالفة ومحلاً تجارياً يحوي مواد غذائية منتهية الصلاحية ومطعماً لاستخدامه الغاز المنزلي.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عناصرها وأثناء القيام بمهامهم ضبطوا شخصاً بمخالفة تجميع مادة المازوت المدعوم بطريقة غير مشروعة بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء ضمن بيدونات في مستودع بمنطقة كفرسوسة حيث تم حجز الكمية البالغة 520 ليتراً وتم تغريم المخالف بمبلغ 000ر900ر3 ليرة سورية.

وشملت الضبوط عدداً من الافران بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز التمويني وبلغ التغريم 231ر974 ليرة ومحلاً تجارياً على أوتستراد المزة بمخالفة وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية لحوم معلبة ومجمدة حيث تم حجز الكمية وإتلافها فوراً ومطعم شاورما بنهر عيشة بمخالفة استخدام الغاز المنزلي لغير الغاية المخصص لها وتم حجز أربع اسطوانات فارغة.

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