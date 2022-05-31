فيرمو تحذر من مستوى خطورة مرتفع للحرائق في غابات شمال غرب سورية

دمشق-سانا

جددت منصة الغابات ومراقبة الحرائق (فيرمو) تحذيرها من تأثر معظم مواقع غابات شمال غرب سورية اليوم بمستوى خطورة مرتفع للحرائق وارتفاع التأثير في مواقع السفوح الشرقية لسلسلة جبال الغابات إلى المستوى المرتفع جداً في حين تبقى باقي المواقع تحت تأثير المستوى المتوسط.

وأوضحت المنصة عبر صفحتها على الفيسبوك أن مستويات الخطورة للحرائق تتراجع يوم غد الأربعاء داعية إلى عدم إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و113 ومبينة أنه يتم إعداد الخرائط بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – مديرية الحراج.

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