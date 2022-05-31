الكونغو تسجل 9 وفيات بجدري القردة

برازافيل-سانا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو تسجيل 9 وفيات بجدري القردة.

ونقلت وكالات أنباء عن رئيس قسم الصحة في إقليم سانكورو أيمي ألونغو قوله إنه تم تأكيد 465 حالة إصابة بالمرض في البلاد ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تضرراً غرب ووسط أفريقيا حيث يتفشى المرض.

وأضاف ألونغو إن “استمرار المرض في الكونغو يعود إلى تناول القرود النافقة والقوارض”.

وأوضح أن “السكان يدخلون الغابة ويلتقطون جثث القرود والخفافيش والقوارض التي تعتبر مخازن لجدري القردة” داعياً المصابين والذين ظهرت عليهم أعراض المرض إلى الإسراع بزيارة المراكز الصحية لعزل أنفسهم.

ويأتي إعلان الكونغو بعدما سجلت نيجيريا أمس أولى حالات الوفاة بجدري القردة هذا العام عند مريض كان يعاني من مشكلات صحية مزمنة وفقاً لهيئة مكافحة الأمراض.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 250 إصابة بالمرض فى أكثر من 20 دولة حول العالم.

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