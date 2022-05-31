أوليانوف: روسيا ستجد مستوردين آخرين لنفطها

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم أن بلاده ستجد مستوردين آخرين لنفطها غير الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة تاس عن أوليانوف قوله على حسابه في موقع تويتر رداً على حزمة العقوبات السادسة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بحجة أوكرانيا وتشمل حظراً جزئياً على النفط الروسي “إن ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من قبل صحيح .. فروسيا ستجد مستوردين آخرين لنفطها .. وهي فيما يبدو تناقض تصريحاتها” من خلال الإعلان عن الحظر الجديد.

وأضاف أوليانوف إن “التغيير السريع للغاية لنمط التفكير يظهر أن الاتحاد الأوروبي ليس بحالة جيدة”.

وكانت فون دير لاين أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم بعد اليوم الأول من قمة للاتحاد في بروكسل أن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق (من حيث المبدأ) على حزمة العقوبات السادسة وهي تشمل حظرا جزئيا على النفط الروسي وفصل سبيربنك عن نظام سويفت العالمي للتحويلات المالية وحجب 3 من وسائل الإعلام الحكومية الروسية وتوسيع قائمة العقوبات الشخصية ضد مسؤولين روس.

بدوره أعلن الجهاز الصحفي لبنك سبير بنك أكبر بنك في روسيا أن المصرف “يعمل كالمعتاد ولن يتأثر الوضع بسبب التسويات الدولية” مضيفاً إن “الجزء الأكبر من القيود مطبق بالفعل لكن الإزالة من نظام سويفت لن تؤثر على الوضع الحالي فعمليات البنك الوطنية لا تعتمد على سويفت وسيتم تشغيلها كالمعتاد”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency