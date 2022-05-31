إخماد 5 حرائق في أراض زراعية بمناطق مختلفة من درعا

درعا-سانا

أخمد عناصر من فوج الإطفاء والدفاع المدني ومديرية الزراعة في درعا بالتعاون مع المجتمع المحلي أمس 5 حرائق التهمت نحو 48 دونماً من القمح و12 دونماً من نواتج الحصاد مع آلية حصاد حصادة في مناطق مختلفة من المحافظة.

مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش ذكر لمراسل سانا أن الحرائق التي نشبت لأسباب مجهولة شملت قرية بيت ارة ونجم عنها احتراق 8 دونمات مزروعة بالقمح مع آلية حصاد ومنطقتي الشيخ سعد وشرق ازرع ونجم عنها احتراق 10 دونمات قمح وقرية أم العوسج ونجم عنها احتراق 30 دونماً مزروعة بالقمح إضافة إلى احتراق نحو 12 دونماً من نواتج الحصاد في بلدة سحم الجولان.

ولفت إلى أن سرعة الاستجابة مع تعاون الأهالي أسهما في إخماد الحرائق قبل توسع دائرتها داعياً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم إحراق الأعشاب اليابسة ورمي أعقاب السجائر مع حراثة خطوط أمان جوانب الطرق العامة لتفادي الحرائق.

بدوره ذكر قائد فوج إطفاء درعا العقيد محمد المحاميد أن عناصر وآليات الفوج مع الدفاع المدني أخمدوا أيضاً حرائق نشبت في قبو بدرعا البلد وأخرى في أشجار ببلدة بصير وأكبال كهرباء في حي السبيل بمدينة درعا ونواتج حصاد على طريق بلدة طفس واقتصرت الأضرار على الماديات داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات غرق أو حوادث أو حرائق على الرقم 113.

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