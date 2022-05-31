مصرع طيار في حادث تحطم مقاتلة جنوب تايوان

تايبيه-سانا

لقي طيار مصرعه إثر تحطم مقاتلة من طراز (ايه تي3) تابعة لسلاح الجو التايواني في مدينة كوهسيونغ جنوب البلاد.

ونقلت رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية قولها إن “المقاتلة تحطمت أثناء مهمة تدريب بعد انطلاقها من قاعدة غانشانغ الجوية في كوهسيونغ ما أسفر عن مقتل الطيار أمس”.

من جهته أعلن رئيس أركان القوات الجوية التايوانية هوانغ تشيه وي تعليق مهمات الطيران التدريبية للطيارين المتدربين.

وأضاف إن المقاتلة فقدت بعد إقلاعها بدقائق قبل أن يتأكد تحطمها مشيراً إلى أنها كانت تعمل بشكل جيد دون أن تعاني من أي مشكلات كبيرة من جهة الصيانة خلال العام الماضي.

وكانت مقاتلة من طراز (ميراج 2000) تحطمت في آذار الماضي في البحر قبالة الساحل الجنوب الشرقي لتايوان وتم حينها إنقاذ الطيار.

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